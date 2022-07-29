ولي العهد يغادر فرنسا ويبعث برقية شكر لماكرون

بعث ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، برقية شكر إلى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إثر مغادرته باريس بعد زيارة رسمية، قال فيها: "يطيب لي وأنا أغادر بلدكم الصديق أن أعرب لفخامتكم عن بالغ امتناني وتقديري لما لقيته والوفد المرافق من حسن الاستقبال وكرم الضيافة".

وأضاف ولي العهد : "لقد أكدت المباحثات التي أجريناها مع فخامتكم رغبتنا المشتركة في تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين بلدينا الصديقين في المجالات كافة، والعمل على استمرار التنسيق والتشاور حول القضايا ذات الاهتمام المشترك، في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وفخامتكم، والتي تهدف إلى تحقيق مصالح البلدين والشعبين الصديقين، وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة".