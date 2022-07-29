ولي العهد يجتمع مع مديرة اليونسكو ويستعرضان المبادرات الثقافية السعودية

اجتمع ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، في مقر إقامته، بالعاصمة الفرنسية باريس، مع المديرة العامة لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونيسكو) أودري ازولاي.
وجرى خلال الاجتماع، استعراض المبادرات الثقافية السعودية والتعاون المتبادل مع اليونسكو وفرص تطويره.
حضر اللقاء، وزير الثقافة رئيس اللجنة الوطنية للتربية والعلوم والثقافة الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان والأميرة هيفاء بنت عبدالعزيز آل مقرن مندوب المملكة الدائم لدى منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونسكو"، وراكان الطوق المشرف العام للشؤون الثقافية والعلاقات الدولية بوزارة الثقافة.
فيما حضر من اليونسكو كبير الإداريين نيكولاس كاسيانيدس.
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