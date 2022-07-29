ماكرون يستقبل محمد بن سلمان في الإليزيه (أ ف ب).

استقبل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في قصر الإليزيه اليوم (الخميس)، ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، الذي يقوم بزيارة رسمية لباريس.



وتأتي زيارة الأمير محمد بن سلمان لفرنسا الثانية في جولته الأوروبية بعد اليونان، وبناءً على توجيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وانطلاقاً من حرصه على التواصل وتعزيز العلاقات بين السعودية والدول الشقيقة والصديقة في المجالات كافة، واستجابة للدعوات المقدمة لولي العهد.

وسيبحث الأمير محمد بن سلمان مع الرئيس ماكرون العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها في مختلف المجالات، ومناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك.