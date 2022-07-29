القوات الامنية تباشر بإغلاق مداخل المنطقة الخضراء

بغداد - ياسين صفوان - أفاد مصدر أمني، الجمعة، بمباشرة القوات الامنية باغلاق مداخل المنطقة الخضراء وسط بغداد.

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إنه "تحسباً من وقوع اي طارئ القوات الامنية تباشر باغلاق مداخل المنطقة الخضراء بالصبات الكونكريتية".

وأضاف المصدر أنه "لا وجود لاي تعزيزات امنية".

واقتحم متظاهرون أمس الأربعاء، المنطقة الخضراء ووصلوا الى داخل البرلمان قبل أن ينسحبوا بعد دعوة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر لهم.