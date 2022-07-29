شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مجموعات الغجر الإسبانية تطالب بالحماية بعد فرار العائلات من الغوغاء العنصريين والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - تدعو مجموعات الغجر الإسبانية إلى اتخاذ إجراءات عاجلة وتوفير الحماية بعد أن أجبر عشرات الأشخاص على مغادرة منازلهم في بلدة أندلسية صغيرة عندما أدى مقتلهم إلى اندلاع موجة من العنف العنصري.

في الساعات الأولى من يوم الأحد 17 يوليو، قُتل بواب حانة يبلغ من العمر 29 عامًا يُدعى ألفارو سوتو حتى الموت في بيل دي بيسيرو بعد مشادة مع أربعة من أفراد مجتمع الغجر المحلي. تم القبض على المهاجمين المزعومين في وقت لاحق.

وعلى الرغم من تنظيم مظاهرة سلمية في المدينة في اليوم التالي للمطالبة بتحقيق العدالة لسوتو، فقد أعقبها هياج عنصري استهدف فيه بعض السكان منازل الغجر، بما في ذلك أقارب القتلة المزعومين. تم حرق الممتلكات ونهبها وإتلافها ؛ السيارات انقلبت. كما تم تشويه بعض المنازل بكتابات تقول "الغجر القتلة" و"الموت للغجر".

تعاطف واسع مع ضحايا أعمال العنف من الغجر



ووفقًا لمجموعات الغجر، فقد فر 31 فردًا من ست عائلات من بيل دي بيسيرو لأنهم يخشون التعرض لمزيد من الأعمال الانتقامية ضد مجتمعهم. وهم يشملون المرضى وكبار السن والضعفاء.

وأُفرج فيما بعد عن اثنين من الرجال الأربعة الذين قُبض عليهم في انتظار المحاكمة، بينما لا يزال الاثنان الآخران رهن الاحتجاز.

وسارعت المجموعات التي تمثل مجتمعات الغجر الإسبانية للتعبير عن تعاطفها بشأن القتل، لكنها قالت لا شيء يمكن أن يبرر الجرائم العنصرية التي تلت ذلك.



وقالت مؤسسة Secretariado Gitano الإسبانية في: "من غير المقبول لمجموعة من الناس تحقيق العدالة بأيديهم، والمطالبة بطرد عائلات الغجر من إحدى المدن، وإحراق منازل هذه العائلات وقلب سياراتهم". تصريح.

قدم كاميرا، وهو اتحاد مكون من جمعيات النساء الغجر، "تعازيه وتعاطفه وتضامنه" مع عائلة سوتو، لكنه قال إن موته ببساطة لا يمكن أن يبرر العنف ضد الغجر.

وقالت كارمن سانتياغو رييس، رئيسة كاميرا، "كان من المفترض أن تكون هذه مظاهرة تدعو إلى السلام، لكن بعض الأشخاص العنيفين ضربوا آخرين بجلد وأصبح شيئًا لا يطاق على الإطلاق، وهز السلم الاجتماعي والتعايش في المدينة".

"من المهم حقًا أن تهدأ الأعصاب، وأن تحدد التحقيقات اللازمة المسؤولين عن الضرر والتهديدات، وأن تظل السلطات على رأس التعليقات على وسائل التواصل الاجتماعي، والتي قد تمثل تحريضًا على الكراهية