شكرا لقرائتكم خبر عن كلوب يكشف موقف نجم الفريق من الرحيل عن ليفربول والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشف المدرب الألماني يورجن كلوب المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول موقف نجم الفريق النهائي من الرحيل عن الريدز خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية والتخلص من طرف من لاعيبه للاستفادة المالية.

كلوب يكشف موقف رحيل فيرمينو إلى يوفنتوس

وفي التفاصيل الخاصة بالخبر فإن رد المدير الفني يورجن كلوب على أنباء رحيل البرازيلي روبيرتو فيرمينو إلى صفوف يوفنتوس خلال الميركاتو الصيفي الحالى، بعد ظهور العديد من الأنباء تؤكد اقتراب رحيل اللاعب.

وكانت قد ظهرت العديد من التقارير في الفترة الأخيرة تؤكد ارتباط اسم روبريتو فيرمينو بالانتقال إلى يوفنتوس خلال فترة الانتقالات الصيفية من أجل البحث عن مهاجم جديد بعدما رحيل الفارو موراتا إلى صفوف أتلتيكو مدريد من جديد والعودة إلى الدوري الإسباني.

ولم يشارك فيرمينو في الموسم المنصرم مع فريق ليفربول تحت قيادة يورجن كلوب خاصة في وجود الثنائي دييجو جوتا ولويس دياز لذا ربطت الصحافة برحيل اللاعب.

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تصريحات كلوب عن رحيل فيرمينو

وقال يورجن كلوب في المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة ليفربول ومانشستر سيتي في كأس الدرع الخيرية:"فيرمينو لاعب رائع ومهم بالنسبة لنا في الوقت الحالى".

وأضاف:"اعتبره هو قلب وروح فريق ليفربول في الوقت الحالى، كل شئ بيننا جيدة للغاية، وأنا بخير تمامًا بالنسبة لي كمدرب للفريق لا أشك في إمكانيات اللاعب على الإطلاق".

وواصل:"روبرتو فيرمينو بالنسبة لي ولفريق ليفربول هو لاعب جيد جدًا وهام للغاية ووجوده في الفريق ضرورى"