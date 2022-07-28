شي حذّر بايدن من «اللعب بالنار» في شأن تايوان

28 يوليو , 2022 الرئيس الصيني ونظيره الأميركي (أ ف ب). أجرى شي جينبينغ وجو بايدن الخميس محادثات «صريحة وعميقة» استمرت ساعتين وحذر خلالها الرئيس الصيني نظيره الأميركي من «اللعب بالنار» في شأن تايوان، وفق ما نقل إعلام رسمي صيني. وقال شي لبايدن كما نقلت عنه وكالة أنباء الصين الجديدة أن «من يلعبون بالنار سيحرقون أنفسهم»، مضيفا «آمل أن يدرك الجانب الأميركي تماما هذا الأمر». وأضافت الوكالة أن «الرئيسين اعتبرا أن حديثهما الهاتفي كان صريحاً وعميقاً».

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