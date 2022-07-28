واشنطن تتحدث عن 'الدفاع الموحد' في الشرق الأوسط

ونقلت وكالة "رويترز" عن المسؤول الذي طلب عدم ذكر اسمه، أنه ليس هناك إطار عمل بعد لنظام الدفاع المتكامل في الشرق الأوسط، وأشار إلى أن بلاده "تعتقد أن هناك أفقا لفكرة الأمن من منظور إقليمي متعدد الأطراف".وقال المسؤول: "الأمر فكرة حاليا، لا إطار عمل لها... لكن كان من المهم للرئيس طرح الأمر المتعلق بوجود دفاع جوي وصاروخي أفضل تكاملا في المنطقة".

وذلك في إشارة إلى ما سبق أن طرحه الرئيس الأمريكي جو بايدن خلال زيارة للسعودية، حيث عقد قمة مع قادة من تسع دول عربية بعد زيارة لإسرائيل، لكنه غادر دون إعلان وجود تأييد عربي لمحور أمني إقليمي.

واضاف المسؤول: "نعتقد أن هناك أساسا واعدا هنا لوجود نظام دفاع جوي صاروخي يعتمد أكثر على شبكة تواصل وأكثر تكاملا، وبنهج أكثر تعاونية خاصة في ظل تزايد التهديد من صواريخ إيران الباليستية".



وكانت السعودية أعلنت، خلال زيارة بايدن، فتح مجالها الجوي أمام جميع شركات الطيران، وهو ما يمهد لعبور رحلات جوية من وإلى إسرائيل.

وقال وزير الخارجية السعودي فيما بعد إن ذلك لم يكن مقدمة لمزيد من الخطوات وإنه ليس على دراية بأي نقاشات تتعلق بتحالف دفاعي خليجي- إسرائيلي.