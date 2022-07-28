انت الان تتابع خبر 'عندما سيسمح وقته'.. موسكو ترد على اتصال بلينكين بلافروف والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - أكدت متحدثة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، أن وزير الخارجية سيرغي لافروف سينظر في طلب نظيره الأمريكي أنتوني بلينكين مهاتفته، عندما سيسمح وقت لافروف بذلك.

