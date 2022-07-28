المهاجرون نحو أوروبا.. حديث يخص ألف شخص تم إنقاذهم

وكان 659 شخصا على متن سفينة Geo Barents التابعة لمنظمة "أطباء بلا حدود" و387 على متن سفينة "أوشن فايكينغ" التي تستأجرها "إس أو إس المتوسط" و438 على متن "سي ووتش 3" التابعة لمنظمة "سي ووتش".

وأعلنت "سي ووتش" مساء الخميس أن السلطات الإيطالية سمحت لسفينتها بالرسو في ميناء تارانتو جنوب إيطاليا.



وكتبت المنظمة غير الحكومية على "تويتر": "مصدر ارتياح كبير ولكن قلق أيضا: أمامنا رحلة ليومين مما يعني معاناة إضافية لأولئك الذين عانوا كثيرا أصلا".

ووصل آلاف المهاجرين في الأسابيع الأخيرة إلى جزيرتي لامبيدوسا وصقلية الإيطاليتين، على متن قوارب أو مراكب صيد أو حتى ممن تم إنقاذهم في البحر من قبل المنظمات غير الحكومية أو خفر السواحل الإيطاليين.

ومنذ الأول من يناير 2022 وصل 38778 مهاجرا إلى إيطاليا من طريق البحر مقابل 27771 خلال الفترة نفسها من عام 2021، و12999 في 2020 بحسب وزارة الداخلية.