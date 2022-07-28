شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الحكومة الأمريكية: ما لا يقل عن 75 ألف روسي قتلوا أو أصيبوا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الحرب الروسية الأوكرانية: قتل و جرح 75 ألف روسي حتى الآن ، كما تقول الولايات المتحدة

قال مسؤولون أميركيون إن ما لا يقل عن 75 ألف روسي قتلوا أو أصيبوا.



ويقدر المسؤولون الأمريكيون عدد القتلى الروس في الحرب بعشرات الآلاف.

وقالت إليسا سلوتكين، النائبة الديمقراطية في مجلس النواب التي حضرت سابقًا إيجازًا سريًا للحكومة الأمريكية لشبكة CNN: "أُبلغنا أن أكثر من 75 ألف روسي قتلوا أو أصيبوا، وهو عدد هائل".

ورفض ديمتري بيسكوف، السكرتير الصحفي للرئيس فلاديمير بوتين، هذه الأرقام ووصفها بأنها "وهمية" وادعى أنها تقارير إعلامية وليست نتائج للحكومة الأمريكية.

ولا توجد معلومات حالية من السلطات الرسمية في روسيا حول عدد الوفيات، حيث لا يزال العدد الرسمي الأخير للقتلى عند 1351.

وقدرت وكالة المخابرات المركزية مؤخرًا أن 15000 شخص قد لقوا حتفهم على الجانب الروسي.

كما أن الخسائر على الجانب الأوكراني غير واضحة. وقدر المستشار الرئاسي أوليكسي أريستوفيتش الخسائر بـ "ما يصل إلى 10000" في أوائل يونيو، حسب وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ).

وفي الأسبوع الماضي، قال ريتشارد مور، رئيس المخابرات الروسي ، إنه يعتقد أن الغزو الروسي سيبدأ في فقدان زخمه في الأسابيع المقبلة لأن قواته قد تضاءلت بشكل كبير.

قيود جديدة تفرضها استونيا على روسيا



وقالت إستونيا يوم الخميس إنها ستمنع المواطنين الروس من الحصول على تصاريح إقامة مؤقتة أو تأشيرات للدراسة في إستونيا، وهي خطوة تضيف إلى قائمة القيود المتزايدة على المواطنين الروس.

وقال وزير الخارجية أورماس رينسلو في بيان:

إن استمرار العقوبات ضد روسيا ضروري لضمان الضغط المستمر على البلاد.

إذا ساعدت العقوبات في وقف العدوان الروسي، فسيترتب على ذلك تأثير إيجابي على أمننا.

وقالت إستونيا أيضًا إن التوظيف قصير الأجل للمواطنين الروس والبيلاروسيين بتصريح إقامة قانوني صادر عن دولة أخرى عضو في الاتحاد الأوروبي لن يُسمح به بعد الآن، وفقًا لوكالة الأنباء الفرنسية.

وقال رينسلو إن هذا الإجراء الإضافي كان يهدف إلى ضمان عدم تمكن المواطنين الروس والبيلاروسيين من تجاوز العقوبات من خلال الحصول على تأشيرة قصيرة الأجل لدولة أخرى.

سهلت بيلاروسيا، وهي حليف وثيق لروسيا، غزو أوكرانيا من خلال السماح للقوات الروسية بالهجوم من أراضيها.