بيلوسي تفجر أزمة جديدة بين الولايات المتحدة والصين

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - يبدو أن خطة رحلة بيلوسي إلى تايوان قد أكدها المشرعون الأمريكيون



دعت نانسي بيلوسي كبار المشرعين للانضمام إليها في رحلة إلى تايوان، وفقًا لعضو في لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب، في أول تأكيد واضح للزيارة المنتظرة على نطاق واسع.

تقع الزيارة المحتملة لرئيس مجلس النواب الأمريكي إلى تايوان في قلب التوترات المتصاعدة التي تشمل الجزيرة والصين والولايات المتحدة، والتي يخشى المحللون أنها في أخطر نقطة لها منذ عقود.

يثير النشاط العسكري في المنطقة أيضًا مخاوف، مع تقارير عن تحرك مجموعة ضاربة أمريكية عبر بحر الصين الجنوبي، وطائرة صينية دون طيار مسلحة تحلق شرق تايوان بينما بدأت الجزيرة تدريباتها الدفاعية السنوية.

وقال العضو الجمهوري من تكساس والعضو البارز في لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب، مايكل ماكول، والديمقراطية آنا إيشو، التي وصفتها شبكة إن بي سي بأنها حليف وثيق لبيلوسي، لشبكة إن بي سي يوم الأربعاء إن بيلوسي وجهت لهما دعوة لزيارة تايوان. كلاهما رفض بسبب تعارض في المواعيد.

زيارة بيلوسي فى ذروة تصاعد التوتر بين الولايات المتحدة والصين



التعليقات المسجلة من مكول وإيشو هي أول تأكيد واضح للرحلة المخطط لها منذ أن أوردتها صحيفة فاينانشيال تايمز الأسبوع الماضي. ولم يصدر أي تأكيد رسمي من رئيس مجلس النواب أو البيت الأبيض، ولن تعلق تايبيه إلا بعد ذلك.

ويقول مؤيدو الرحلة إنها ستكون عرضًا قويًا للدعم لتايوان، التي تزعم بكين أنها مقاطعة صينية منشقة يجب إعادة توحيدها بالقوة إذا لزم الأمر. ومع ذلك، أعرب البعض عن قلقهم من أن التوقيت - الذي يُقال إنه الشهر المقبل - يأتي في لحظة حساسة بشكل خاص في السياسة الصينية المحلية والتي قد تتسبب في رد أكثر عدوانية من الرئيس الصيني، شي جين بينغ.

"أي عضو يريد الذهاب يجب أن يفعل. وقال مكول لشبكة NBC: "إنه يظهر ردع سياسي للرئيس شي". "لكن [بيلوسي] يجب أن تنتبه أيضًا للجيش إذا كان سيتسبب في رد فعل سلبي ويصعد الأمور."



أبدت بكين اعتراضات شديدة على زيارة بيلوسي، التي ستكون أعلى مسؤول حكومي أمريكي مرتبة منذ أن زارها رئيس مجلس النواب آنذاك نيوت غينغريتش في عام 1997. وقد حذر المسؤولون من "عواقب" إذا استمرت الزيارة، مع بعض التكهنات التي قد تكون هناك النشاط العسكري الذي يمكن أن يتصاعد أو يتسبب في وقوع حادث.

في السنوات الأخيرة، أرسلت القوات الجوية لجيش التحرير الشعبي (PLA) أعدادًا متزايدة من الطائرات الحربية إلى منطقة تعريف الدفاع الجوي التايوانية (ADIZ) وسط تصعيد أنشطة "المنطقة الرمادية" المصممة لاختبار استجابة تايوان واستنفاد مواردها.