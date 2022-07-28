أدوار إيران التخريبة على طاولة القمة الفرنسية السعودية

فيما يستقبل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ولي العهد الأمير محمد بن سلمان ، الليلة، مساء اليوم في قصر الإليزيه، تبرز الكثير من القضايا الهامة التي يتوجب مناقشتها، خصوصا أن فرنسا مضطلعة في الملف النووي الإيراني. وأوضح مراقبون أن الملف النووي الإيراني يمثل هاجسا كبيرا في الدول العربية والخارجية وكذلك على مستوى العالم، وهي مسألة حساسة تجب مناقشتها. ومن المتوقع أيضا مناقشة دور إيران في النزاعات والحروب بالمنطقة، والتدخل المباشر وغير المباشر، على سبيل المثال في العراق واليمن ولبنان وسورية.



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