قمة تجمع ولي العهد بماكرون الليلة في الإليزيه

أعلنت الرئاسة الفرنسية أن إيمانويل ماكرون سيستقبل الليلة ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان على "عشاء عمل" في قصر الإليزيه.

وكان ولي العهد قد توجه إلى فرنسا المحطةِ الثانية والأخيرة في جولته الأوروبية، حيث سيبحث خلال الزيارة العلاقات بين البلدين وسبل تعزيزها في مختلف المجالات.

كما سيناقش القضايا ذات الاهتمام المشترك مع القيادة الفرنسية.

وتأتي زيارة ولي العهد بعد تلك التي قام بها ماكرون إلى جدة في ديسمبر الماضي.

قوة العلاقات بين البلدين

وغادر ولي العهد، اليونان أمس الأربعاء، بعد زيارة استمرت يومين وشهدت توقيع البلدين عدداً من مذكرات التعاون العسكرية والاقتصادية.

وأكد الأمير محمد بن سلمان قبيل مغادرته أن زيارته لليونان أتاحت فرصة للتأكيد على قوة العلاقات بين البلدين.

كما تضمنت التوقيعات إدراج اتفاقية للتفاهم والتعاون في المجال الصحي، بالإضافة لمذكرة تفاهم في مجال التعاون العلمي والتقني.

وتأتي هذه الزيارات الرسمية، إلى كل من اليونان وفرنسا بناء على توجيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وانطلاقاً من حرصه على التواصل وتعزيز العلاقات بين المملكة والدول الشقيقة والصديقة في المجالات كافة، واستجابة للدعوات المقدمة للأمير محمد بن سلمان، وفق بيان من الديوان الملكي.