انت الان تتابع خبر بالفيديو: أسرع تظاهرة عراقية غير محشد لها والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - المئات من اتباع التيار الصدري يتظاهرون احتجاجا على العملية السياسية
المتظاهرون دخلوا المنطقة الخضراء وصولا الى مبنى البرلمان مطالبين بانهاء المحاصصة
الصدر دعا بعد ذلك المتظاهرين للانسحاب مردفا بالقول : وصلت رسالتكم
صالح يشدد على ضرورة التزام التهدئة وتغليب لغة العقل وتجنب التصعيد
الاطار يحمل الحكومة مسؤولية حفظ النظام ويستغرب السماح للمتظاهرين بدخول البرلمان
يونامي تؤكد على التظاهر السلمي وتدعو للحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة
المتظاهرون دخلوا المنطقة الخضراء وصولا الى مبنى البرلمان مطالبين بانهاء المحاصصة
الصدر دعا بعد ذلك المتظاهرين للانسحاب مردفا بالقول : وصلت رسالتكم
صالح يشدد على ضرورة التزام التهدئة وتغليب لغة العقل وتجنب التصعيد
الاطار يحمل الحكومة مسؤولية حفظ النظام ويستغرب السماح للمتظاهرين بدخول البرلمان
يونامي تؤكد على التظاهر السلمي وتدعو للحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة