بالفيديو: أسرع تظاهرة عراقية غير محشد لها

بغداد - ياسين صفوان - المئات من اتباع التيار الصدري يتظاهرون احتجاجا على العملية السياسيةالمتظاهرون دخلوا المنطقة الخضراء وصولا الى مبنى البرلمان مطالبين بانهاء المحاصصةالصدر دعا بعد ذلك المتظاهرين للانسحاب مردفا بالقول : وصلت رسالتكمصالح يشدد على ضرورة التزام التهدئة وتغليب لغة العقل وتجنب التصعيدالاطار يحمل الحكومة مسؤولية حفظ النظام ويستغرب السماح للمتظاهرين بدخول البرلمانيونامي تؤكد على التظاهر السلمي وتدعو للحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة

محمد يوسف

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