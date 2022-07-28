هيئة الحج تعلن الحصول على 'فيزا' العمرة لثلاثة اشهر

وكانت الهيئة دعت، اليوم الخميس، شركات العمرة للتهيؤ الى موسم العمرة المقبل 1443 هـ - 1444،مؤكدة أن موسم العمرة سينطلق اعتبارا من بداية شهر آب المقبل.

بغداد - ياسين صفوان - أعلنت هيئة الحج والعمرة، الخميس، عن الحصول على "فيزا" العمرة لثلاثة اشهر .

محمد يوسف

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