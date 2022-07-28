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هيئة الحج تعلن الحصول على 'فيزا' العمرة لثلاثة اشهر

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بغداد - ياسين صفوان - أعلنت هيئة الحج والعمرة، الخميس، عن الحصول على "فيزا" العمرة لثلاثة اشهر .
وقالت الهيئة في بيان، إنها "حصلت على موافقة السلطات بمنح تأشيرات الدخول (فيزا) لموسم العمرة المقبل لثلاثة اشهر مع حق التجول في كل محافظات المملكة".

ودعت الهيئة "الشركات الراغبة بتسيير رحلات العمرة لموسم (1444هـ -2022م -2023م) الى مراجعتها والبدء بتصديق العقود وفق الشروط والضوابط المعتمدة لديها".

 

وكانت الهيئة دعت، اليوم الخميس، شركات العمرة للتهيؤ الى موسم العمرة المقبل 1443 هـ - 1444،مؤكدة أن موسم العمرة سينطلق اعتبارا من بداية شهر آب المقبل.


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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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