شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر أخطرها الاختفاء القسري..الجارديان تنقل شهادات اللاجئين الإريتريين فى المعسكرات الإثيوبية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - يقول لاجئون إريتريون إنهم محتجزون بشكل تعسفي في معسكرات إثيوبية



يقول اللاجئون الإريتريون في إثيوبيا إنهم مستهدفون بالاعتقال التعسفي والنقل القسري إلى الأجزاء التي مزقتها الحرب من البلاد، على الرغم من حصولهم على إذن من الأمم المتحدة بالبقاء في إثيوبيا.

ضباط الأمن الحكوميين متهمون باعتقال وإساءة معاملة واحتجاز اللاجئين الذين لهم وضع قانوني، وكذلك الإريتريين الذين يحملون جنسية أجنبية.

شهادات حيه على معسكرات الحرب الإثيوبية

وقال بيركت ، وهو مواطن بريطاني من مواليد إريتريا حسمبا نقلت الجارديان، إنه كان يقضي عطلة في العاصمة الإثيوبية، أديس أبابا، عندما قام برحلة ليوم واحد في وقت سابق من هذا الشهر إلى موقع ديني. أوقف ضباط الشرطة الإثيوبيون حافلتهم في ضواحي المدينة. كان على متن الطائرة 140 إريتريًا كانوا يزورون ديرًا.



لقد جمعوا منا فقط من يتحدثون التيغرينيا [لغة الإريتريين والتغرايين]. بخلاف اللاجئين، كان هناك العشرات من الإريتريين الذين يحملون جوازات سفر أوروبية وكندية وأمريكية وبريطانية. أخذوا متعلقاتنا وأجبرونا على ركوب حافلة أخرى.

لم يخبرونا عن "جريمتنا". لم يستمعوا عندما أظهر الجميع بطاقة هويتهم وجوازات سفرهم الخاصة بالمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ".

رفضنا ركوب الحافلة لأن رجال الشرطة لم يقدموا لنا أي تفسير. لكن الضباط قاموا بضربنا وترهيبنا. كان هناك أيضًا حشد من الناس العاديين يعتدون علينا لفظيًا. كنا خائفين."

تم نقل المجموعة إلى معسكر في ديبارك، وهي بلدة في منطقة أمهرة المضطربة. تم الإفراج عن بركة و20 آخرين يحملون جوازات سفر أجنبية بعد 10 أيام. ولا يزال الآخرون محتجزين في مخيم أليموش مع آلاف اللاجئين الإريتريين الآخرين.

قالت بركة: "إنه أمر قاسٍ للغاية". إنه يفتقر إلى المرافق الأساسية مثل المياه. إنه أمر مخيف لأن هناك العديد من المليشيات العنيفة في المنطقة. اعتقلوني بشكل تعسفي وأطلقوا سراحي بشكل تعسفي. لا يوجد قانون ونظام ".

في الشهادات التي تمت مشاركتها مع الجارديان، ألقى اللاجئون باللوم على مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لفشلها في حماية حقوقهم. عُرضت على صحيفة الجارديان شهادات من عشرات اللاجئين المعتقلين تثبت أن لديهم وضع لاجئ ساري المفعول من المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وتصريحًا للعيش في العاصمة.