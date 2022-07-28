خمسة قتلى و25 جريحاً في ضربة روسية على وسط أوكرانيا

28 يوليو , 2022
الحرب الروسية الأوكرانية (أ ف ب).
قتل خمسة أشخاص على الاقل وأصيب 25 آخرون بينهم عسكريون الخميس، في ضربة روسية استهدفت مستودعات في كروبيفنيتسكي بوسط أوكرانيا، وفق ما أفاد الحاكم الإقليمي.
وقال أندري رايكوفيتش حاكم منطقة كيروفغراد في مقطع مصور على تلغرام «أصيب مستودعان (...) حتى الآن، نقل 25 شخصاً إلى مستشفيات لتلقي الرعاية. قتل خمسة أشخاص».
وأوضح كما نقلت عنه وكالة أنترفاكس-أوكرانيا أن هناك 12 عسكرياً بين الجرحى وأن الضربة ألحقت أضراراً بطائرة مدنية من طراز "إيه أن 26" وطائرات تدريب ومبان مجاورة.
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