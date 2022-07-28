بغداد - ياسين صفوان - أعلنت خلية الاعلام الامني، الخميس، عن تدمير كهف بداخله ثمانية عناصر من "داعش" غرب نينوى.

وقالت الخلية في بيان، إنه "لمعرفة نتائج الضربتين الجويتين اللتان نفذتهما طائرات القوة الجوية بواسطة طائرات F_16 خرجت قوة من الفرقة 15 ضمن قيادة عمليات غرب نينوى بتفتيش المكان المستهدف وفقاً لمعلومات دقيقة، وقد تبين أن الكهف الذي دمر بالكامل في سلسلة جبال عداية كان بداخله ٨ عناصر من عصابات داعش الإرهابية".

وأضافت أنه "تم تأمين المنطقة من قبل القوات الأمنية المشتركة في هذا الواجب"، مشيرة الى أن "تقاطع المعلومات الاستخبارية كانت له نتائج إيجابية اربكت العدو".