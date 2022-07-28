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انت الان تتابع خبر تونس تقسو على جيبوتي وتبلغ ربع نهائي كأس العرب والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - رياضة
2022-07-28 | 18:55
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تمكن منتخب تونس للشباب، اليوم الخميس، من الفوز بسداسية دون رد على جيبوتي، في ختام دور المجموعات لبطولة كأس العرب تحت 20 عاما، والمقامة حاليا في السعودية.
وسجل سداسية نسور قرطاج محمد الضاوي وعزيز عبيد "هدفين" وزين الدين ساسي ورائد بوشنيبة "هدفين".
وضرب منتخب تونس، موعدا ضد الجزائر، الأحد المقبل، في ربع نهائي كأس العرب.
وبهذا الفوز، أنهى منتخب تونس، منافسات الدور الأول، في صدارة المجموعة الخامسة برصيد 6 نقاط.
وضرب منتخب تونس، موعدا ضد الجزائر، الأحد المقبل، في ربع نهائي كأس العرب.
المحرر: سعد أحمدAlsumaria Tv /author-details/39/سعد-أحمد