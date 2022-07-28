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تونس تقسو على جيبوتي وتبلغ ربع نهائي كأس العرب

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بغداد - ياسين صفوان -

2022-07-28 | 18:55

تونس تقسو على جيبوتي وتبلغ ربع نهائي كأس العرب

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تمكن منتخب تونس للشباب، اليوم الخميس، من الفوز بسداسية دون رد على جيبوتي، في ختام دور المجموعات لبطولة كأس العرب تحت 20 عاما، والمقامة حاليا في .
وسجل سداسية نسور قرطاج محمد الضاوي وعزيز عبيد "هدفين" وزين الدين ساسي ورائد بوشنيبة "هدفين".

وبهذا الفوز، أنهى منتخب تونس، منافسات الدور الأول، في صدارة المجموعة الخامسة برصيد 6 نقاط.

وضرب منتخب تونس، موعدا ضد الجزائر، الأحد المقبل، في ربع نهائي كأس العرب.

سعد أحمد المحرر: سعد أحمد
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Alsumaria Tv
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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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