زلزال الفلبين يغلق 14 طريقا محليا

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وأفادت صحيفة «مانيلا تايمز» الفلبينية أمس بأن هناك عددا من الجسور التي تربط أبرا بالمقاطعات المجاورة، تدمرت. وقال مانويل بونوان، وزير إدارة الأشغال العامة والطرق السريعة «تقوم فرق المهندسين حاليا بتقييم للسلامة الهيكلية والأضرار التي سببها الزلزال، بينما نقوم في نفس الوقت برفع الحطام الموجود على طول الطرق والجسور الوطنية».

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قالت إدارة الأشغال العامة والطرق السريعة في الفلبين «إن الانهيارات الأرضية الناجمة عن الزلزال القوي الذي ضرب أمس الأول العديد من المناطق بجزيرة لوزون الرئيسة في البلاد، تسببت في تعطيل 14 من الطرق في مقاطعة أبرا ومنطقة كورديليرا الإدارية.وأفادت صحيفة «مانيلا تايمز» الفلبينية أمس بأن هناك عددا من الجسور التي تربط أبرا بالمقاطعات المجاورة، تدمرت. وقال مانويل بونوان، وزير إدارة الأشغال العامة والطرق السريعة «تقوم فرق المهندسين حاليا بتقييم للسلامة الهيكلية والأضرار التي سببها الزلزال، بينما نقوم في نفس الوقت برفع الحطام الموجود على طول الطرق والجسور الوطنية».

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