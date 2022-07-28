اصطدام سيارة بحشد من الناس في الصين

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وأفادت وسائل إعلام محلية بأن السلطات الصينية فتحت تحقيقا جنائيا في الحادث.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أصيب أكثر من 20 شخصا جراء اصطدام سيارة بحشد من الناس ومركبات أخرى في وويانج بإقليم خنان بالصين أمس.وأفادت وسائل إعلام محلية بأن السلطات الصينية فتحت تحقيقا جنائيا في الحادث.

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