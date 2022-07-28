افتتاح مركز تنسيق تصدير الحبوب الأوكرانية

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وصرح وزير الدفاع التركي خلوصي آكار، في مراسم الافتتاح التي أقيمت بجامعة الدفاع الوطني في إسطنبول، بأن تركيا ترى أن المركز سيقدم مساهمة كبيرة للتغلب على أزمة الغذاء، حيث يجري حاليا التحضير لمغادرة أول سفينة محملة بالحبوب من أوكرانيا.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - استأنفت ثلاثة موانئ أوكرانية عملياتها في أعقاب اتفاق لتصدير ملايين الأطنان من الحبوب العالقة في أوكرانيا بسبب الغزو الروسي، بينما افتتح الطرفان المتحاربان مركز تنسيق لتسهيل المرور الآمن للسفن.وصرح وزير الدفاع التركي خلوصي آكار، في مراسم الافتتاح التي أقيمت بجامعة الدفاع الوطني في إسطنبول، بأن تركيا ترى أن المركز سيقدم مساهمة كبيرة للتغلب على أزمة الغذاء، حيث يجري حاليا التحضير لمغادرة أول سفينة محملة بالحبوب من أوكرانيا.

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