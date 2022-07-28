شكرا لقرائتكم خبر الاشتباكات تؤجل لقاء تاريخيا بين قادة الجيش الليبي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تأجلت الزيارة التاريخية المقررة لعسكريين ليبيين من المنطقة الغربية إلى مدينة بنغازي، بسبب الاشتباكات الأخيرة التي شهدتها العاصمة الليبية طرابلس.

وقالت مصادر إنه كان من المقرر أن يجري محمد الحداد رئيس أركان القوات التابعة لحكومة عبد الحميد الدبيبة منتهية الولاية وأعضاء اللجنة العسكرية عن المنطقة الغربية زيارة هي الأولى إلى مدينة بنغازي، ليلتقوا برئيس الأركان الفريق عبدالرازق الناظوري وأعضاء اللجنة العسكرية التابعين للقيادة العامة.

وأوضحت المصادر، أن الزيارة كان مخططا لها أن تتناول بنود اتفاق توحيد المؤسسة العسكرية والأمور الإجرائية الخاصة بعملية التوحيد من سجلات عسكرية وغيرها، وتثبيت اتفاق وقف إطلاق النار.

وأشارت إلى أن الزيارة التي كانت مقررة أمس الأول، تم تأجيلها حتى إشعار آخر، لانشغال الحداد والعسكريين في الغرب بالوضع في العاصمة خاصة مع التحشيدات المستمرة والاشتباكات الأخيرة.

ونوهت إلى أن الزيارة ستعقد في أقرب وقت ممكن بعد تثبيت الوضع الأمني في طرابلس؛ لاستكمال الترتيبات المتبقية الخاصة باتفاق توحيد المؤسسة العسكرية.

وكان الحداد والناظوري قد اجتمعا الأسبوع الماضي، في طرابلس مع اللجنة العسكرية الليبية واتفقا على مبادئ توحيد المؤسسة العسكرية، وتثبيت اتفاق وقف إطلاق النار، وعزما على عقد لقاء في بنغازي لبناء الثقة بين الأطراف المختلفة.

واستعدت القيادة العامة للجيش الليبي في بنغازي للزيارة المرتقبة، حيث عقد الناظوري اليومين الماضيين اجتماعات بمقر رئاسة الأركان العامة بالرجمة مع ضباط اللجنة العسكرية ورؤساء الأركانات النوعية، ورؤساء الهيئات ومديري الإدارات بالقوات المسلحة العربية الليبية.

ومنذ الخميس الماضي، اندلعت اشتباكات بين ميليشيات الردع والحرس الرئاسي بإمرة أيوب بوراس، أسفرت عن مقتل 18 شخصا وإصابة نحو 40 آخرين معظمهم من المدنيين، ونجحت جهود الرئاسي الليبي في التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار بين الميليشيات المتصارعة.