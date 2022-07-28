22 قتيلا ضحايا الاحتجاجات في الكونغو

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ارتفع عدد القتلى إلى 22 شخصا، إضافة إلى 67 مصابا جراء مظاهرة استمرت أياما ضد بعثة الأمم المتحدة في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية. وبدأت أعمال الشغب الاثنين الماضي عندما اقتحم محتجون مبنى للأمم المتحدة في مدينة جوما بإقليم كيفو الشمالي، وردت قوات الأمن بالغاز المسيل للدموع وإطلاق النار. وكانت منظمات المجتمع المدني أبلغت في البداية عن ست وفيات، حيث أبلغت الحكومة عن مقتل 18 شخصا، من بينهم جندي من قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة، وضابطان من شرطة الأمم المتحدة، و15 مدنيا. وكانت منظمات المجتمع المدني أبلغت في البداية عن ست وفيات، حيث أبلغت الحكومة عن مقتل 18 شخصا، من بينهم جندي من قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة، وضابطان من شرطة الأمم المتحدة، و15 مدنيا.

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