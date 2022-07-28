شكرا لقرائتكم خبر 177 موقوفا بسبب نزاع قبلي بالسودان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قال والي ولاية غرب دارفور بالسودان خميس عبد الله أبكر إن قوات مشتركة أوقفت 177 متفلتا شاركوا في نزاع قبلي بمنطقة آزرني.

وفي ديسمبر 2021، وقعت أعمال عنف قبلي بمنطقة آزرني ومواقع قريبة منها بولاية غرب دارفور، أسفرت عن مقتل عشرات المدنيين وتشريد آلاف آخرين.

ونقل موقع «سودان تريبيون» عن الوالي القول إن «قوات مشتركة من الجيش والدعم السريع وجهاز المخابرات العامة، قبضت على 177 متفلتا، شاركوا في النزاع القبلي بمنطقة آزرني بولاية غرب دارفور»، وتحدث عن أن ولايته لن تتهاون مع أي مجرم.