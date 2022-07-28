شكرا لقرائتكم خبر قائد الجيش اللبناني: لن نسمح بالفوضى والفتنة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلن قائد الجيش العماد جوزاف عون أن الجيش سيبقى ركيزة الوطن ولن يسمح للفتنة أو الفوضى أو اهتزاز الأمن بأن تجد طريقها إلى الساحة الداخلية.

وقال في أمر توجه به أمس، إلى العسكريين بمناسبة العيد السابع والسبعين للجيش اللبناني، «إن المؤسسة العسكرية وحدها «لا تزال متماسكة وجاهزة لتحمل كامل مسؤولياتها تجاه وطنها وشعبها بكل عزم وإرادة واقتناع».

وأعرب عن أمله في اجتراح الحلول السياسية الكفيلة بإنقاذ البلاد ومنعها من الانهيار، كي يستعيد شبابنا ثقتهم بوطننا، وينهضوا به مجددا، فهو يستحقهم ويحتاج إليهم لأنهم ثروة لا تعوض، فليكن حلم إعادة بناء لبنان، أقوى من حلم الهجرة».

وتابع عون «أيها العسكريون تعيشون ظروفا استثنائية، وتعانون كما شعبنا من الأزمة الاقتصادية والمالية التي بدأت منذ حوالى ثلاثة أعوام.

هذه الأزمة التي تفاعلت مؤخرا، أدت إلى شلل في معظم قطاعات الدولة ومؤسساتها، ما أنتج تداعيات سلبية في مختلف المجالات».

وأضاف «في الداخل كما على الحدود والجرود، تقفون شامخين، تصارعون باللحم الحي للبقاء والصمود، لأن لبنان بأمس الحاجة إليكم اليوم، تواجهون المراهنين على ضعفكم بالثبات والتشبّث بقيمكم وعقيدتكم وولائكم لمؤسستكم ووطنكم ، تتحلّون بالإرادة، وهي سر محبة شعبكم لكم وثقته بكم، كما ثقة المجتمع الدولي. بفضل هذه الإرادة، الجيش باقٍ، ولبنان باق».