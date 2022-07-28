إيران تستفز العالم وتبني مفاعلا جديدا في أصفهان

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - في استفزاز جديد لدول المنطقة والعالم، أعلن رئيس منظمة الطاقة الذرية في إيران محمد إسلامي أن عمليات بناء مفاعل نووي للأبحاث في منشاة أصفهان النووية ستبدأ بشكل رسمي في غضون أسابيع.

وقال إسلامي لدى تفقده منشأة أصفهان النووية «إن إيران خططت لبناء مفاعلات نووية بحثية لاختبار وقود باقي المفاعلات النووية، بحسب وكالة أنباء فارس الإيرانية»، وأضاف «إن العمل سيبدأ بشكل رسمي وفي غضون أسابيع لإنشاء مفاعل نووي جديد في منشأة أصفهان، ما يكمل حلقة الأبحاث والتقييم والاختبار والتثبت لإنتاج الكهرباء النووية في البلاد».

وتابع إسلامي «إن إيران وضعت مخططا جديدا لإنتاج 10 آلاف ميجاوات من الكهرباء النووية والعمل جار الآن لاختيار أماكن مناسبة لبناء منشآت نووية في البلاد وخاصة في الجنوب.

وتحدت إيران الإجماع الدولي على مدار السنوات الماضية، وخدعت المجتمع الدولي بالعمل على تخصيب اليورانيوم وبناء مفاعلات جديدة تحت الأرض، في تحد سافر للعقوبات المفروضة عليها.

على صعيد آخر، قال جهاز المخابرات التابع لوحدة إنفاذ القانون الإيرانية أمس، «إن الشرطة ألقت القبض على زعيم وأربعة أعضاء آخرين في شبكة تجسس يشتبه في ارتباطها بأجهزة المخابرات الإسرائيلية، وفقا لوكالة أنباء العمال الإيرانية، ووسائل إعلام عالمية».

يذكر أن إيران قد أعلنت السبت الماضي أن أجهزتها الأمنية ألقت القبض على شبكة عملاء يعملون لحساب إسرائيل قبل أن يتمكنوا من تنفيذ عمليات تخريبية و”عمليات إرهابية”، وفقا لما ذكرته وسائل الإعلام الرسمية.

وتفاقمت خلال الأسابيع القليلة الماضية الاتهامات المتبادلة بين إسرائيل وإيران حول كشف كل منهما شبكات تجسس تابعة للأخرى، حيث أعلنت إسرائيل من جانبها أنها كشفت شبكة إيرانية كانت تخطط لاستهداف إسرائيليين متواجدين في تركيا.