الأيدي الوفية تنقذ العالقين في سيول الإمارات

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية تنفيذ عملية «الأيدي الوفية» لدعم السلطات المدنية بإمارة الفجيرة التي تعرضت لمنخفض جوي، وشهدت سيولا كبيرة.

وأكدت أن العملية تركزت على إنقاذ العالقين بالمناطق المغمورة بالمياه وإنقاذ المحاصرين داخل بيوتهم، حيث تم إجلاؤهم لمناطق الإيواء دون خسائر.

وتتعرض مناطق متفرقة من الدولة لسيول جراء هطول أمطار غزيرة، وأظهرت مقاطع تم تداولها على وسائل التواصل الاجتماعي ومواقع إخبارية المياه وهي تغمر الشوارع ولحظة إطلاق صفارات الإنذار في إمارة الفجيرة بعد تعرضها لسيول غير مسبوقة.

ونقلت وكالة الأنباء الإماراتية (وام) عن وزارة الداخلية والقيادات الشرطية أن سلامة الأشخاص والممتلكات «على رأس الأولويات» وأنها تعمل مع الفرق الشرطية المختصة وأجهزة الدفاع المدني بالتنسيق مع الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث للاستجابة لأي طارئ نتيجة السيول والأمطار التي تشهدها عدد من المناطق في الدولة.

وكانت وزارة الداخلية وجهت تحذيرات وإرشادات توعوية بالتنسيق مع الجهات المعنية لتخفيف الأضرار التي قد تنشأ عن تقلب الحالة الجوية خاصة مع توقع اشتداد الأمطار والرياح.

وحثت الجمهور على ضرورة الالتزام بتعليمات وإرشادات الجهات المعنية وتوخي الحيطة والحذر والتزام اشتراطات السلامة وعدم مغادرة المنازل، خاصة في المناطق التي تشهد أمطارا شديدة إلا للضرورة كما دعت إلى القيادة بحذر شديد، مشددة على أهمية الاستجابة لتعليمات وإرشادات وتوجيهات الجهات المعنية.

ومن جهته، وجه نائب رئيس الإمارات، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وزارة تنمية المجتمع بنقل كافة الأسر المتضررة من الأمطار والسيول في المناطق الشرقية بالدولة لمواقع إيواء موقتة، وذلك بالتعاون مع الجهات المحلية بالإضافة لحجز الفنادق القريبة لإيواء كافة الأسر المتضررة وللأسر التي تعيش في مناطق قد تشكل خطورة على ساكنيها خلال فترة الأمطار الشديدة.

كما وجه مجلس الوزراء كافة الجهات الاتحادية العاملة في المناطق المتضررة، وخاصة في إمارات الشارقة ورأس الخيمة والفجيرة بأن يكون دوام موظفيها غير الضروريين عن بعد ليومي الخميس والجمعة.