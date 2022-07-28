شكرا لقرائتكم خبر عن رونالدو يصمم على الرحيل عن اليونايتد وغموض حول مستقبله والان مع التفاصيل

محمد الفلاح -

أشارت الصحافة الإنجليزية أن فريق مانسستر يونايتد حاول إقناع البرتغالي كريستاينو رونالدو بالإستمرار مع الفريق وتجديد تعاقده خلال الفترة المقبلة،

يأتي ذلك خلال جلسة عقدها مسئولي الفريق مع اللاعب مطلع الأسبوع الجاري.

ورفض اللاعب عرض إدارة الفريق مؤكدا أنه حسم قراره بالرحيل عن الفريق خلال الصيف الجاري، وإنه فقط يبحث عن وجهته القادمة بعدما تم رفض عرض وكيل اللاعب من قبل إدارة النادي البافاري، بعدما قام بعرض خدمات اللاعب على الكبير الألماني.



كيف يفكر اللاعب فى مستقبله خارج اليونايتد

وينتظر اللاعب تحرك رسمي من إدارة ناديه السابق ريال مدريد للعودة مرة أخري لصفوف الميرنجي، لا سيما أن اللاعب تعود على التتويج بالبطولات ويبحث عن نادي يحقق له رغبته وطموحه المتجدد بالوقوف على منصات التتويج من جديد ومعانقة الكوؤس.

ويري اللاعب أن اليونايتد تغير كثيرا عن فترته الأولي بالفريق، والذي تمكن خلاله من إحراز لقب دوري الأبطال مع الشياطين الحمر فى موسم 2009 رفقة الإنجليزي وين روني والجيل الأسطوري للفريق الأحمر، إضافة إلى عدم إرتياح صديقته جورجينا بالعيش فى إنجلترا.

وينظر وكيله خوخي مينديز إلى إحتمالية ذهاب اللاعب إلى كبير العاصمة الإيطالية ميلان، ولكن يظن اللاعب أن إدارة الفريق الإيطالي، سترفض الأمر خاصة أنها ستواجه صعوبة فى الجمع بينه وبين اللاعب السويدي زلاتان.



صعوبة إنتقال رونالدو فى الصيف الجاري لأي فريق أوربي

وأصبح من حكم القدر صعوبة إنضمام اللاعب لأي فريق داخل القارة العجوز فى الإنتقالات الصيفية الحالية، حيث لا يتواجد نادي أوربي كبير سيستطيع تحمل راتب اللاعب، هذا ويرفض اللاعب فكرة اللعب فى نيوكاسل، ذلك مع صعوبة إنتقاله لباريس سان جيرمان فى تواجد ميسي وراموس، إضافة إلى رغبة الفريق الباريسي بتخفيض عقود لاعبيه.

وفى سياق متصل قد يجد اللاعب نفسه أمام اختيار أحد الدوريات الأمريكي أو الصيني للخروج من الأزمة، الشئ الذي يرفضه اللاعب رفضا قاطعا مما يقرب اللاعب من الإستمرار مع اليونايتد الموسم القادم حتي نهاية تعاقده فى صيف 2023.