ارتفاع الأسهم الأوروبية إلى أعلى مستوياتها في سبعة أسابيع

بروكسل: ارتفعت الأسهم الأوروبية إلى أعلى مستوياتها في سبعة أسابيع اليوم الواقع في 28 تموز 2022 مع تبدد بعض المخاوف بشأن وتيرة رفع الفائدة في مجلس الاحتياطي الاتحادي في حين دعمت نتائج أعمال قوية للشركات، ومنها شل، عمليات الشراء.

ورفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) سعر الفائدة 75 نقطة أساس كما كان متوقعا وأكد مجددا أنه يعطي الأولوية لاحتواء التضخم لكنه أشار إن إبطاء وتيرة تشديد السياسة النقدية “وارد في مرحلة معينة”.

وصعد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.5 بالمئة، وكان المستثمرون هذا العام يخشون أن تؤدي مساعي البنك المركزي لتشديد السياسة النقدية بوتيرة سريعة بهدف احتواء التضخم إلى إدخال الاقتصاد في حالة ركود.

وفي يوم مفعم بإعلان نتائج أعمال الشركات في أوروبا ارتفع مؤشر الأسهم الإيطالية واحد بالمئة مع صعود سهم ستيلانتيس لصناعة السيارات 3.7 بالمئة.

وارتفع سهم شل 0.9 بالمئة.

وكان أكبر داعم للمؤشر ستوكس سهم شنايدر إلكتريك الذي ارتفع 4.6 بالمئة.