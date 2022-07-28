انت الان تتابع خبر كلوب ينتقد موعد مباراة درع المجتمع امام السيتي والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال كلوب خلال المؤتمر الصحفي المخصص للمباراة: "قدمنا أداء مميزا وثابتا، قدمنا كرة قدم جيدة، ونستحق الانتصار في كل مباراة فزنا بها، إذ قاتلنا، هذا ما يتوجب علينا فعله مجددا، لقد طرأ تغيير في الفريق".واضاف: "خسرنا ساديو ماني، وقد كان أساسيا على مدار 6 سنوات، لكن لا يمكن أن نبقى معًا للأبد، علينا إجراء تغييرات، عندما أتى ساديو وأخبرنا بأنه يريد خوض تحد جديد، قبلنا الأمر، وكان لدينا الوقت للتحضير".

وتابع كلوب: "الآن نركز على مباراة يوم السبت، هذه مسابقة أحبها، لكن كان يجب وضعها في وقت آخر، فنحن حظينا بأطول موسم عن باقي الفرق وأقصر فترة إعداد مقارنة بالآخرين".

واوضح: "في ألمانيا هناك السوبر، لكن الفرق المشاركة بها لا تخوض دورا في الكأس، هناك فرص وعلينا التفكير في ذلك".



وعن مدى تأثير مباراة درع المجتمع على الموسم المقبل صرح: "هي مباراة مهمة، لكن لا يزال علينا التحضير للموسم، خضنا أمس مباراة ضد سالزبورج وخسرنا (1-0) وتدربنا قبلها بيوم مرتين".

وأضاف "لا أنكر حقيقة أن الموسم سيبدأ بعد تلك المباراة، وبالتالي علينا تمديد فترة الإعداد. سنواجه السيتي يوم السبت ومن ثم الأحد سنواجه ستراسبورج وبعدها فولهام. هذا ما يتوجب علينا فعله".

وزاد قائلا: "لا أتوقع أن تظهر مباراة السبت الكثير عن الموسم، هي مباراة بين فريقين جيدين، حتى في مباراة الأمس ومع خسارتنا ظهرنا بشكل جيد، آمل أن نقدم المستوى نفسه يوم السبت".

