شكرا لقرائتكم خبر كيم يتوعد أمريكا ويهدد بمحو كوريا الجنوبية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل



وقال كيم في الخطاب الذي نشرته وكالة الأنباء المركزية الكورية الرسمية: إذا كان النظام الكوري الجنوبي ورجال العصابات العسكريون يفكرون في تحدينا عسكريا ويعتقدون أن بإمكانهم تحييد أو تدمير جزء من قوتنا العسكرية بشكل استباقي بناء على وسائل أو أساليب عسكرية معينة، فهم مخطئون».

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قال الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون إن بلاده «مستعدة تماما» لأي صراع مع الولايات المتحدة، محذرا في الوقت نفسه حكومة الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول وجيشها من أنهما سيواجهان الإبادة إذا قامت بأي «محاولة خطيرة»، حسبما ذكرت وسائل إعلام رسمية.وقال كيم في الخطاب الذي نشرته وكالة الأنباء المركزية الكورية الرسمية: إذا كان النظام الكوري الجنوبي ورجال العصابات العسكريون يفكرون في تحدينا عسكريا ويعتقدون أن بإمكانهم تحييد أو تدمير جزء من قوتنا العسكرية بشكل استباقي بناء على وسائل أو أساليب عسكرية معينة، فهم مخطئون».

كانت هذه تفاصيل خبر كيم يتوعد أمريكا ويهدد بمحو كوريا الجنوبية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.