75 ألف قتيل روسي في الحرب الأوكرانية

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وقالت سلوتكين «لقد تم إطلاعنا على أن أكثر من 75 ألف روسي إما قتلوا أو جرحوا، وهو أمر ضخم، لديك كميات لا تصدق من الاستثمار في قواتهم البرية، وأكثر من 80% من قواتهم البرية متعثرة، وهم منهكون».وكان أحدث تقدير من وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية أفاد بأن 15 ألف جندي روسي قتلوا في الحرب.
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