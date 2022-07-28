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75 ألف قتيل روسي في الحرب الأوكرانية

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- بواسطة أيمن الوشواش - قالت مشرعة أمريكية لشبكة (سي إن إن) الإخبارية إن 75 ألف روسي قتلوا أو جرحوا خلال الحرب في أوكرانيا. وتحدثت الديمقراطية إليسا سلوتكين إلى الشبكة بعد إحاطة سرية مع مسؤولين من إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن.

وقالت سلوتكين «لقد تم إطلاعنا على أن أكثر من 75 ألف روسي إما قتلوا أو جرحوا، وهو أمر ضخم، لديك كميات لا تصدق من الاستثمار في قواتهم البرية، وأكثر من 80% من قواتهم البرية متعثرة، وهم منهكون».

وكان أحدث تقدير من وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية أفاد بأن 15 ألف جندي روسي قتلوا في الحرب.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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