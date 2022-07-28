75 ألف قتيل روسي في الحرب الأوكرانية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قالت مشرعة أمريكية لشبكة (سي إن إن) الإخبارية إن 75 ألف روسي قتلوا أو جرحوا خلال الحرب في أوكرانيا. وتحدثت الديمقراطية إليسا سلوتكين إلى الشبكة بعد إحاطة سرية مع مسؤولين من إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن.

وقالت سلوتكين «لقد تم إطلاعنا على أن أكثر من 75 ألف روسي إما قتلوا أو جرحوا، وهو أمر ضخم، لديك كميات لا تصدق من الاستثمار في قواتهم البرية، وأكثر من 80% من قواتهم البرية متعثرة، وهم منهكون».

وكان أحدث تقدير من وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية أفاد بأن 15 ألف جندي روسي قتلوا في الحرب.