انت الان تتابع خبر بعد الكاظمي.. رئيسا القضاء والجمهورية يوجهان دعوة إلى القوى السياسية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر إعلام القضاء في بيان ورد لـ الخليج 365، أن "رئيس مجلس القضاء الاعلى القاضي فائق زيدان استقبل رئيس الجمهورية برهم صالح، وناقش معه الواقع المضطرب الذي يمر به البلد".

وأضاف البيان، أن "الجانبين دعا كافة القوى السياسية الى اجراء حوار مشترك لايجاد حلول متفق عليها ضمن الاطار الدستوري والقانوني".

