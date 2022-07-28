ايران.. ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات شمال طهران

وقال نائب مدير منظمة الهلال الأحمر في طهران، مرتضى مرادي بور، أنه "تم العثور على جثة اثنين من المفقودين جراء الفيضانات المفاجئة التي ضربت منطقة إمام زاده داود الواقعة شمال طهران".

وقال مرادي بور في حديث لوكالة أنباء "مهر" الإيرانية، إن "عدد الضحايا بلغ 7 أشخاص والجرحى 9 والمفقودين 14 شخصًا"، مبينًا أنه "من الممكن أن يرتفع عدد الضحايا في ظل مواصلة الجهات المختصة البحث عن المفقودين".



وفي سياق متصل، حذرت سلطات الأرصاد الجوية، اليوم، من "مخاطر حدوث فيضانات جديدة في طهران وأجزاء أخرى من إيران".

وفي إجراء وقائي، أغلقت بلدية طهران مؤقتًا الحدائق ومراكز الترفيه في شمال طهران التي تقع عند سفح سلسلة جبال البرز.

وتقول السلطات المحلية إن "هطول الأمطار في الآونة الأخيرة، تسبب بأضرار كبيرة للقطاع الزراعي في إقليم سيستان وبلوشستان، وخاصة في بساتين النخيل بمقاطعات قصرقند ونيكشهر وسرباز وراسك ودلجان ومهرستان".

