الرئيس الإيراني: سنجعل 'العدو' يندم إذا فكر بالاعتداء على أراضينا

ونقلت وسائل إعلام إيرانية عن رئيسي قوله، إن "أي شخص يريد التعرض لبلادنا وأراضينا، لن نتركه، وسوف نجعله يشعر بالندم، هذا الردع حاليا قائما على ارض الواقع، ولا ننتظر أن يحصل في المستقبل، بمعنى انه لا أحد سوف يفكر بالاعتداء على التراب الايراني، فضلاً عن الاقدام على هذه الخطوة".وأضاف، أن "القوات المسلحة الايرانية حققت العديد من الانجازات خاصة في مجال الصناعات الدفاعية، وإن القوى المعادية باتت غير قادرة على القيام بأي عمل معاد ضد ايران".

وأشار إلى أن "الحرب اليوم حرب إرادات، ومتحدث البيت الابيض اعترف بشكل فاضخ بهزيمته امام ايران، ما يعكس انتصار الشعب الايراني وصوابية اعتقاده".

وتابع أن "العدو عقد الارادة للوقوف امام ارادة الشعب الايراني لكن هذا الشعب قرر الصمود بوجه الحظر والصعاب، كما اعتبر أن أي خطوة تتخذ باتجاه تطوير البلاد هي انتاج للقوة".

