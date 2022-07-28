حددت موعد انطلاقه.. هيئة الحج تدعو شركات العمرة للاستعداد للموسم المقبل

بغداد - ياسين صفوان - دعت رئاسة الهيئة العليا للحج والعمرة، اليوم الخميس، شركات العمرة للتهيؤ الى موسم العمرة المقبل 1443 هـ - 1444 هـ، وجعله موسما استثنائيا بالخدمات المقدمة لضيوف الرحمن.

وقالت الهيئة، في بيان ورد لـ الخليج 365، ان "موسم العمرة سينطلق اعتبارا من بداية شهر آب المقبل، وبذلك نوجه شركات العمرة الى الاستعداد وتوفير افضل الخدمات للمعتمرين الكرام، لاستكمال ما تم تحقيقه من نجاح باهر بموسم الحج وجعل اسم العراق بالمراكز الاولى في الخدمات المقدمة لزوار بيت الله الحرام".



وأكدت رئاسة الهيئة على، انها "ستكون داعمة وساندة لجميع شركات العمرة في عملها، من اجل تحقيق الغاية الأسمى وهي راحة وسلامة المعتمرين المباركين".