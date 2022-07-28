انتشال جثتين من تحت ركام أحد المنازل في نينوى (صور)

بغداد - ياسين صفوان - الخليج 365- نينوى

أعلنت مديرية الدفاع المدني، اليوم الخميس، انتشال جثتين مجهولتي الهوية من تحت ركام أحد المنازل في محافظة نينوى.



وذكر إعلام المديرية في بيان ورد لـ الخليج 365، أن "فريق البحث والإنقاذ التابع الى مديرية دفاع مدني نينوى يقوم بانتشال جثتين عبارة عن بقايا عظمية مجهولة الهوية في منطقة الميدان بمدينة الموصل القديمة ".



وأضاف البيان، أن "الفرقة تمكنت من انتشال الجثث من تحت ركام أحد المنازل وتسليمها الى دائرة الطب العدلي وحسب الإجراءات القانونية ".