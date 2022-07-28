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شباب العراق للكرة الطائرة يصلون الى نصف نهائي غرب اسيا

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بغداد - ياسين صفوان -

2022-07-28 | 15:54

شباب العراق للكرة الطائرة يصلون الى نصف نهائي غرب اسيا

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تمكن منتخب شباب العراق للكرة الطائرة، اليوم الخميس، من تحقيق فوز ثمين على نظيره الكويتي بنتيجة (3-0)، ضمن منافسات الدور ربع النهائي من بطولة اتحاد غرب آسيا التي تقام منافساتها في .
وتمكن أسود الرافدين من التفوق خلال الأشواط الثلاث بواقع (25-22)، (25-23)، (25-21).

وقدم شباب العراق للكرة الطائرة أفضل مبارياته في البطولة حتى الآن، وتمكن من حسم الأشواط بجدارة، رغم محاولات الأزرق الكويتي في العودة للمباراة، لكنه واجه صعوبة في مجاراة أسود الرافدين.


وبهذا الانتصار الرابع تواليا، تمكن شباب العراق من بلوغ الدور نصف النهائي، وسينتظر الفائز من مواجهة السعودية والإمارات التي ستقام في وقت لاحق من اليوم الخميس.
سعد أحمد المحرر: سعد أحمد
Alsumaria Tv /author-details/39/سعد-أحمد
Alsumaria Tv
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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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