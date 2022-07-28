حكومة الإمارات تعقد إحاطة إعلامية بشأن الأحوال الجوية السائدة في الدولة

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - عقدت حكومة الإمارات، الخميس، إحاطة إعلامية بشأن الأحوال الجوية السائدة في دولة الإمارات.

وقال الدكتور طاهر العامري المتحدث الرسمي للهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث: "تعرضت دولة الإمارات إلى حالة جوية أثرت على مختلف إمارات الدولة وصاحبتها أمطار مختلفة الشدة مما أثر على العديد من المنازل والخدمات والطرق".

حكومة الإمارات تعقد اليوم إحاطة إعلامية بشأن الأحوال الجوية السائدة في الدولة

وأضاف خلال مؤتمر صحفي، "لدعم منظومة البنية التحتية في المناطق التي تأثرت بالحالة الجوية، قامت الجهات المعنية بتشكيل فرق عمل ميدانية للتعامل الفوري مع أي آثار قد تنجم عن الحالة الجوية".

وتابع: "تتسم منظومة الطوارئ والأزمات في دولة الإمارات بجاهزيتها ومرونتها العالية، حيث تعمل دائما وفق استراتيجية استباقية مبنية على التنبؤ بكافة السيناريوهات المتوقعة وغير المتوقعة وذلك بهدف ضمان جهوزية الجميع وتسخير كافة القدرات الوطنية".



وأكمل: "نود تطمين الجميع بأن جميع الفرق الوطنية تعمل على قدم وساق لتوفير أقصى سبل الحماية لجميع القاطنين في المناطق التي تأثرت بالحالة الجوية. كما نؤكد بأن سلامة الأرواح هي أولوية قصوى لجميع الجهات المستجيبة في المنظومة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث".

وأكد أن جميع الجهات المعنية في منظومة الطوارئ والأزمات والكوارث قامت باتخاذ العديد من الإجراءات الاستباقية للتأهب للحالة الجوية حيث تم إنذار كافة الجهات المعنية ورفع التوصيات والبدء بتوعية وتحذير الجمهور وبإشراف من الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث.

وقال: "كما تم التنسيق لتوفير معدات وصهاريج سحب المياه إلى المناطق المتضررة. وتتابع الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث تطورات الحالة الجوية والتأكد من جاهزية كافة الخطط والاستراتيجيات من خلال مراكزها في مختلف إمارات دولة الإمارات".

وأكد أن عمليات الرصد والمتابعة مستمرة وعلى مدار الساعة لمتابعة كافة الأحداث والتحذير من أي مخاطر متوقع حدوثها ووضع جميع الحلول الممكنة والآمنة حرصًا على سلامة المجتمع بكافة فئاته.

وأشاد بدور جميع الجهات الوطنية والمحلية التي تعمل وتساهم لاحتواء تداعيات الحالة الجوية، من خلال استمرار عمليات الرصد والتتبع.

وقال: "تواصل جميع الجهات على المستوى الوطني والمحلي متابعة ورصد الحالة الجوية ومتابعة متغيراتها وضمان اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية لضمان تخفيف تأثيرها على مختلف على مختلف المناطق".

وتابع: "كما تم توفير حافلات تابعة لوزارة تنمية المجتمع تساهم إلى جانب وسائل النقل الكثيرة المتوفرة في المناطق المتضررة، لتسريع نقل الأسر وتأمين سلامة جميع أفرادها. وتوفير 56 حافلة متأهبة في حال طرأت أي تطورات تستدعي زيادة العدد، بالإضافة إلى التنسيق مع أكثر من 20 منشأة فندقية، لتوفير حتى الآن عدد 827 وحدة سكنية بطاقة استيعابية تفوق 1،885 شخص في مختلف إمارات ومناطق الدولة.".

وأشاد بجهود وزارة تنمية المجتمع والتي منذ مساء الأمس الأربعاء، تقوم بإيواء الأسر المتضررة من الأمطار والسيول بالمناطق الشرقية بالدولة، حيث قامت الفرق بنقل وتأمين 150 فرد من المناطق المتضررة للوحدات السكنية الفندقية، مع العمل المستمر لتوفير احتياجاتها بعد النقل، و60 من المتطوعين لرعاية ومتابعة الأسر بعد نقلها إلى الوحدات السكنية الفندقية، لا سيما الأسر من فئات كبار المواطنين والأطفال والأسر الذين لا عائل لديهم أو في حاجة للمساعدة أثناء فترة الإيواء الطارئ، 40 من المتطوعين للمساعدة في نقل المتضررين بسيارات الدفع الرباعي، جنبًا إلى جنب الحافلات والمركبات التي توفرها مختلف الجهات المعنية لنقل الأسر وتأمينها".

وقال: "تدير وزارة تنمية المجتمع عدد من المتطوعين المسجلين المدربين والمؤهلين في "المنصة الوطنية للتطوع" يقومون بجهود حثيثة لتنظيم عملية نقل وخدمة الأسر المتضررة.. هؤلاء المتطوعين يعملون في 3 مجالات حيوية ومهمة".

وأهاب بالجمهور الكريم بأن تكون الجهات الرسمية هي مصدرهم الأول لأي معلومات خاصة بأحداث قد تقع مستقبلًا وذلك لتفادي أي إشاعات أو معلومات مغلوطة، كما نرجو من الجميع التقييد بالتعليمات الصادرة من الجهات المختصة والتي تهدف إلى حمايتهم وضمان سلامتهم.

تحركات عاجلة وجهود مكثفة قامت بها حكومة دولة الإمارات لمواجهة تداعيات الأمطار الغزيرة التي شهدتها مناطق متفرقة من البلاد.



وشهدت أغلب مناطق دولة الإمارات، الأربعاء، سقوط أمطار تراوحت بين الغزيرة والمتوسطة أدت إلى جريان الأودية وتجمع المياه في المناطق المنخفضة في أم القيوين والشارقة ورأس الخيمة وعجمان والفجيرة.

وكانت مصحوبة بالبرق والرعد، وسجلت أعلى كمية أمطار في ميناء الفجيرة بواقع 221.8 ملم وهي أعلى كمية أمطار سقطت على دولة الإمارات خلال شهر يوليو/تموز منذ 27 عامًا، والتي هطلت في خورفكان عام 1995 بواقع 175.6ملم.



وتشهد دولة الإمارات حالة من حالات عدم الاستقرار الجوي تستمر حتى الخميس، نتيجة وجود امتداد منخفض جوي علوي وسطحي ممتد من شمال الهند وجنوب باكستان، عملًا على تدفق تشكيلات مختلفة من السحب من بحر عمان باتجاه دولة الإمارات تخللها سحب ركامية ممطرة مصحوبة بالبرق والرعد أحيانًا على مناطق متفرقة من البلاد.