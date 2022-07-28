العتبة الحسينية تحدد موعد استبدال راية قبة مرقد الإمام الحسين

ونقل موقع العتبة الرسمي، عن رئيس القسم رسول فضالة قوله، إن "العتبة الحسينية ومن خلال قسم حفظ النظام استكملت جميع الاعمال الخاصة بتنظيم مراسيم استبدال راية قبة مرقد الإمام الحسين (عليه السلام)".وأوضح ان "مرقد الإمام الحسين (عليه السلام) سيشهد مراسيم انزال الراية الحمراء ورفع الراية السوداء يوم الجمعة 29 تموز 2022، بعد صلاة العشاء إيذانا ببدء موسم احزان اهل البيت عليهم السلام".

وأشار الى أن "قسم حفظ النظام في هذا العام وضع آلية جديدة وفق رؤية حديثة لتنظيم الزائرين الوافدين للمشاركة بالمراسيم".

وأضاف: "سيتم تنصيب شاشات كبيرة متوزعة على الأماكن القريبة من الصحن الحسيني الشريف لنقل المراسيم".



وتابع أن "الخطة وضعت من قبل كوادر متخصصة ومدربة من قبل أفضل الأساتذة في علم إدارة الحشود في جامعة (مانشستر)".

ويشهد مرقد الإمام الحسين (عليه السلام) في كل عام عند بداية شهر محرم، وصول مئات الالاف من الزائرين الى كربلاء المقدسة لحضور المراسيم.