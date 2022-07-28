الامم المتحدة: وفاة ما لايقل عن 20 مهاجرا على الحدود بين بولندا وبيلاروس

وقال موراليس، خلال مؤتمر صحفي، عقب زيارته لبولندا وبيلاروس، بأنه "قد تم استخدام خراطيم المياه من قبل حرس الحدود البولنديين، وهو ما يعد غير متناسب أو فعال في هذه الظروف".

واشار موراليس الى انه "قد مات ما لا يقل عن 20 مهاجرا في الغابات على الحدود بين بولندا وبيلاروس، ولم يتخذ حرس الحدود البيلاروسيين أي إجراء لمنع مجموعة من 2500 مهاجر من عبور الحدود مع بولندا".



وكانت ليتوانيا ولاتفيا وبولندا قد أبلغت في عام 2021 عن زيادة في عدد المهاجرين غير الشرعيين من دول الشرق الأوسط وإفريقيا، المحتجزين على الحدود مع بيلاروس، واتهمت مينسك بخلق أزمة هجرة، بينما نفى الجانب البيلاروسي تلك التهم بشكل قاطع.

وكانت مجموعة من المهاجرين، معظمهم من الأكراد، قد تشكلت على حدود بيلاروس وبولندا، يسعون إلى العبور إلى الاتحاد الأوروبي، يقدر عددهم بأكثر من ألفي شخص، وعند محاولتهم اختراق الحدود مع بولندا عند نقطة تفتيش "بروزجي" في منطقة "غرودنو" في بيلاروس، أوقفت قوات الأمن البولندية المحاولة بمساعدة معدات خاصة.

