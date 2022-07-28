شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد نشاط محمد عزمى نائب التنسيقية خلال دور الانعقاد الثانى لمجلس الشيوخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد دور الانعقاد الثانى لمجلس الشيوخ، نشاطا مكثفا لنواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين تحت القبة، فى إطار تفاعلهم مع قضايا ومشاكل المواطنين، وفاء للقسم الذى أقسموه برعاية مصالح الشعب رعاية كاملة، وكذلك تنامى الإدراك للدور الوطنى لشباب التنسيقية، ومسئولياتهم تجاه وطنهم.

ويرصد ”الخليج 365” حصاد نشاط النائب محمد عزمي، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، خلال دور الانعقاد الثانى كالآتى:

_ حضور 25 جلسة عامة

_ اقتراح برغبة بشأن الاستغلال الأمثل للأسوار المدرسية

_ 23 طلب خدمى، طلب صرف اذاعة كاملة ومكبر صوت وفرش لمسجد أولاد يحيى مركز دار السلام بسوهاج

_ 7 زيارات

_29 ظهور إعلامى

_ 7 ندوات وفعاليات

_20 حضور باللجان النوعية