شكرا لقرائتكم خبر عن مفاجأة مدوية بشأن وجهة كريستيانو رونالدو المقبلة والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - فجرت بعض التقارير الصحفية الصادرة في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس مفاجأة مدوية فيما يخص مستقبل الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر يونايتد ووجهته المقبلة.

مفاجأة مدوية حول وجهة كريستيانو رونالدو المقبلة

رونالدو

وخرجت صحيفة آس الإسبانية لتؤكد أن خورخي مينديز وكيل أعمال الدون سبق وأن قام بعرضه خلال الساعات القليلة الماضية على الكثير من الأندية الأوروبية لعل من أبرزها نابولي الإيطالي.

وأضافت الصحيفة أن الدون يسعى إلى اللعب في بطولة دوري أبطال أوروبا لكن عدد من الفرق رفضت ضمه مثل بايرن ميونخ الألماني وأتلتيكو مدريد الاسباني بجانب تشيلسي الأنجليزي الأمر الذي قلل من خياراته إلى حد كبير".

ويسعى صاروخ ماديرا صاحب السبعة والثلاثين عامًا إلى الرحيل عن الشياطين الحمر خلال الصيف الجاري من أجل مواصلة اللعب في بطولته المفضلة لكن الأمر لا يبدو سهلًا حيث تركز الكثير من الاندية الكبرى على إستقطاب المواهب الشابة.

وسيكون المانيو على إستعداد من أجل الموافقة على رحيل رونالدو ولكن على سبيل الإعارة حتى تضمن الإدارة عودته من جديد لكن تبقى العقبة الأكبر هي الراتب الذي يحصل عليه.

وأنهى التقرير أن صفقة الدون لنابولي تبدو غير مرجحة إلى حد كبير خاصةً بعد أن فشل البارتنوبي في إتمام التعاقد مع ديبالا الأمر الذي يدل على أن الموارد المالية الخاصة بهم ليست بالجيدة.