تدمير وكر لداعش بضربتين جويتين

بغداد - ياسين صفوان - الخليج 365- بغداد

أعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم الخميس، تدمير وكر لعصابات داعش بضربتين جويتين ضمن قاطع عمليات غرب نينوى.





وذكرت الخلية في بيان ورد لـ الخليج 365، أن "جهاز المخابرات الوطني بالتنسيق مع مديرية الاستخبارات العسكرية وبإشراف متابعة خلية الاستهداف التابعة لقيادة العمليات المشتركة، زودوا صقور الجو في قيادة القوة الجوية بمعلومات مؤكدة عن تواجد عناصر لعصابات داعش الإرهابية في إحدى الكهوف في سلسلة جبال عداية ضمن قاطع عمليات غرب نينوى".



وأضاف البيان، أن "الأبطال نفذوا بواسطة طائرات F_16 ضربتين جويتين دكت هذا الكهف".