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الرافدين يطلق وجبة جديدة من السلف لثلاث فئات - عاجل

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بغداد - ياسين صفوان - وذكر المكتب الإعلامي للمصرف في بيان ورد للسومرية نيوز، انه "تم اطلاق وجبة جديدة من سلف الموظفين والعقود ومنتسبي الدفاع والداخلية التي تبدأ من خمسة ملايين وحتى ٥٠ مليونا بالنسبة للموظفين والمنتسبين، فيما تبلغ سلف العقود خمسة وعشرة ملايين وذلك بعد استكمال كافة اجراءات المنح وفق الضوابط والتعليمات، حيث يكون التقديم على السلف عن طريق فروع المصرف المنتشرة في بغداد والمحافظات".

واضاف البيان، ان "الفروع ما زالت مستمرة في استقبال طلبات معاملات الترويج عن السلف للموظفين ومنتسبي القوات الامنية".
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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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