انت الان تتابع خبر بينها يخص الترقية.. القضاء يصدر سلسلة قرارات جديدة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر إعلام القضاء في بيان ورد للسومرية نيوز، أن "المجلس عقد جلستة الثامنة صباح اليوم، برئاسة رئيس محكمة التمييز الاتحادية القاضي فائق زيدان".

وأضاف البيان، أنه "تم خلال الجلسة اقرار خطة توزيع خريجي المعهد القضائي الدورة 42 وفق احتياجات رئاسات الاستئناف وانتداب بعض القضاة واعضاء الادعاء العام حسب مقتضيات العمل".



وأوضح، "كما اقر المجلس ترقية عدد من القضاة واعضاء الادعاء العام ومنح عدد منهم المناصب القضائية التي يستوجب منحها اقرار التشكيلات في بعض رئاسات الاستئناف الاتحادية وفق المقترح المقدم من رئاسة الاستئناف".

كما أقر مجلس القضاء وفق البيان "المقترحات المقدمة من اللجنة المشتركة للتعاون في معالجة الاشكاليات بين المركز والاقليم في القضايا القانونية المعروضة على مختلف المحاكم".

