شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عاجل.. الرئيس الروسي يعين نائبا جديدا لوزير الدفاع والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الخميس مرسوما بتعيين الفريق أول فيكتور غوريميكين نائبا لوزير الدفاع.

وجاء في نص المرسوم الذي نشر عبر البوابة الرسمية للوثائق القانونية: "(يؤمر بـ) تعيين الفريق أول فيكتور غوريميكين نائبا لوزير الدفاع الروسي - رئيسا للمديرية العسكرية والسياسية الرئيسية للقوات المسلحة الروسية، وإعفاؤه من منصبه (السابق)".

الرئيس الروسي يعين نائبا جديدا لوزير الدفاع

وكان غوريميكين يشغل منذ أبريل 2009، منصب رئيس المديرية الرئيسية لكوادر وزارة الدفاع.

صرحت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، بأنه لا توجد حتى الآن نتيجة ملموسة بشأن تبادل السجين الروسي فيكتور بوت مع الأمريكيين بريتني غراينر وبول ويلان.



ونُشر تعليق زاخاروفا على الموقع الإلكتروني لوزارة الخارجية الروسية حيث قالت إن موضوع التبادل بين المواطنين الروس والأمريكيين في أماكن الاحتجاز على أراضي البلدين نوقش مرة واحدة من قبل الرئيسين الروسي والأمريكي، وأعطى كلاهما التعليمات إلى الهياكل المنوط بها التعامل مع هذا الملف، وذات الصلة بإجراء المفاوضات، إلا أنه لا توجد نتيجة محددة حتى الآن.

في الوقت نفسه، شددت المتحدثة باسم الخارجية الروسية على ضرورة مراعاة مصالح الطرفين في عملية التفاوض.

وكان منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض، جون كيربي، قد قال في وقت سابق، إن الإدارة الأمريكية مستعدة لاتخاذ "خطوات استثنائية" لتأمين الإفراج عن الأمريكيين المحتجزين لدى روسيا، إلا أن المقترحات المقدمة إلى موسكو بهذا الصدد لا تتضمن أي اتصالات مع جو بايدن.

منح الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، حاكم جمهورية الشيشان، رمضان قديروف، وسام "ألكسندر نيفسكي" لمساهمته الكبيرة في التنمية الاجتماعية والاقتصادية لروسيا.

وحصل قديروف على الوسام بناء على توصية من نائب رئيس الحكومة، مارات خوسنولين، وبموجب مرسوم صادر عن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، نظرا لما قدمه من مساهمات في التنمية الاجتماعية والاقتصادية لجمهورية الشيشان.

من جانبه أعرب قديروف عن امتنانه للثقة والاهتمام المستمر بتنمية المنطقة، وأشار إلى أن الإسهام في تنمية الجمهورية إنما أتى بفضل العمل التنسيقي وتفاعل المسؤولين في الجمهورية مع السلطات الفدرالية والحكومة، وبالطبع مع فريق العمل للرئيس الأول لجمهورية الشيشان، الحاج أحمد قديروف (والد قديروف)، وتلك هي جائزتنا المشتركة.

ويعد وسام "ألكسندر نيفسكي" الجائزة الوحيدة التي ظلت موجودة (مع بعض التغييرات) في أنظمة منح الجوائز بالإمبراطورية الروسية، ثم الاتحاد السوفيتي، وفي روسيا. وقد أنشأت الجائزة يكاتيرينا الأولى عام 1725، وكان الهدف منه مكافأة العسكريين والمدنيين على حد سواء، وفي عام 1917، ألغي الوسام مع بقية الأوسمة والجوائز الإمبراطورية والملكية، وفي عام 1942 عاد الوسام في الاتحاد السوفيتي كوسام عسكري لمكافأة الجيش الأحمر، وبعد تفكك الاتحاد السوفيتي تم الاحتفاظ به في نظام الجوائز للدولة الروسية بموجب مرسوم صادر عن المجلس الأعلى لروسيا عام 1992، كجائزة رسمية

وكان رئيس مؤسسة "روس كوسموس" الروسية للفضاء، يوري بوريسوف، أعلن عن انسحاب روسيا من مشروع محطة الفضاء الدولية بعد عام 2024، على أن يتم إنشاء محطة مدارية وطنية روسية.

وأكد بوريسوف، في مؤتمر صحفي، على أن روسيا تعمل في إطار التعاون الدولي في محطة الفضاء الدولية، وسوف تفي، بطبيعة الحال، بجميع التزاماتها تجاه الشركاء، إلا أن ذلك يعني أن قرار مغادرة المحطة بعد عام 2024 "قد تم اتخاذه بالفعل".



وأضاف بوريسوف: "أعتقد أنه بحلول هذا الوقت، سنبدأ في إنشاء محطتنا المدارية الروسية الخاصة"، ووفقا له، سوف تصبح الأولوية الرئيسية لمؤسسة "روس كوسموس" للملاحة الفضائية المأهولة، وأضاف: "سنواصل البرنامج المأهول وفقا للخطط المعتمدة، على أن تكون الأولويات الرئيسية لإنشاء المحطة المدارية الروسية".

وتابع بورويسوف: "إن صناعة الفضاء تواجه أوقاتا صعبة، حيث أرى مهمتي الرئيسية، جنبا إلى جنب مع زملائي، ليست خفض وإنما رفع المستوى، من خلال تزويد الاقتصاد الروسي بالخدمات الفضائية اللازمة، وعلى رأسها الملاحة والاتصالات ونقل البيانات والأرصاد الجوية والمعلومات الجيوديسية وغيرها".

وكان الرئيس السابق لمؤسسة "روس كوسموس"، دميتري روغوزين، قد صرح في وقت سابق من يونيو الماضي، بأنه على استعداد لاستئناف المفاوضات بشأن تمديد عمل المحطة الفضائية الدولية، بعد عام 2024، فقط في حال تم رفع العقوبات الأمريكية عن صناعة الفضاء الروسية.

من جانبه، صرح المدير التنفيذي لشركة الرحلات المأهولة التابعة لـ "روس كوسموس"، سيرغي كريكاليف، لوكالة "إنترفاكس" الروسية، بأن الشركة لم تحدد موقفها بعد بشأن تمديد استخدام المحطة الفضائية الدولية لرحلاتها.

وكان روغوزين قد صرح، 30 أبريل الماضي، بأن الحكومة الروسية قررت توقيت إنهاء المشاركة الروسية في مشروع محطة الفضاء الدولية، وسيتم تحذير الشركاء قبل عام من حلول الموعد.

وفي 12 أبريل، أعلن كريكاليف، أن "روس كوسموس" تواصل تقييم الحالة الفنية للقطاع الروسي من المحطة الفضائية الدولية، من أجل تمديد عملها، بينما قال: "يعرض شركاؤنا السفر إلى ما بعد عام 2024، وسنواصل تقييم الحالة الفنية لقطاعنا في الوقت الحالي"..