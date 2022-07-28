يوفنتوس يحدد بديل بوجبا

إصابة بوجبا تأتي في وقت صعب على يوفنتوس، قبل انطلاق الموسم بأسبوعين تقريبًا، مما يجعل البيانكونيري في حيرة من أمره لضم لاعب بديل للفرنسي.

وحسب ما أكد موقع "كالشيو ميركاتو" الإيطالية، فإن ساؤول نيجويز لاعب أتلتيكو مدريد ظهر على قائمة يوفنتوس، والذي أصيب بخيبة أمل في الموسم الماضي مع تشيلسي وظهر في 10 مباريات فقط.



عُرض اللاعب على روما في وقت سابق من هذا الصيف حيث حاول أتلتيكو مدريد التخلص منه، لكن جوزيه مورينيو رفض التعاقد مع اللاعب.

ومع إصابة بوجبا، أصبح لدى يوفنتوس رغبة في تعويضه، ويدرس الآن إمكانية التعاقد مع ساؤول لتدعيم وسط الملعب، ومراجعة مواقفه من رحيل آرثر وأدريان رابيو، خاصة بعد مغادرة آرون رامسي.